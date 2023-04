Veneto: assessore Calzavara, digitale e Pnrr assi per sviluppare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digitale e il Pnrr sono assi per sviluppare il paese. Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore regionale del Veneto al Bilancio e alla programmazione, con delega all'Agenda Digitale, nel corso del primo incontro organizzato con H-Farm e Almaviva, denominato 'Innovazione Digitale e Pnrr: come partecipare al cambiamento nel cicloturismo'. "Tech It Easy – ha raccontato - non è solo lo slogan di un ciclo di incontri legati alla tecnologia che abbiamo lanciato come Agenda digitale del Veneto ma è il principio che lega due dei driver più importanti che impattano su ambiti e servizi rilevanti come ad esempio il cicloturismo, la gestione delle risorse idriche, la one-health e le smart community. Vogliamo far comprendere le opportunità che possono derivare da un uso combinato del digitale - in particolare uso dei dati - con le risorse messe a disposizione dal Pnrr". Oggi davanti a una platea di oltre 150 partecipanti provenienti dal settore pubblico e privato, ha proseguito Calzavara, "abbiamo affrontiamo il tema del cicloturismo connesso al digitale, il che significa parlare di come valorizzare i dati prodotti dai ciclisti incrociandoli, integrandoli informazioni specifiche su presenze, sui consumi, sulla mobilità. L'utilizzo sapiente del dato ci permette, come Agenda Digitale del Veneto, di orientare le attività di governo del territorio, di erogare servizi ancora più puntuali ai cittadini e alle imprese. L'obiettivo è trasformare il Veneto in una 'Data Region'" ha poi concluso. (Rev)