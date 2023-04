Ucraina: a maggio gli Usa inizieranno ad addestrare le forze di Kiev all'uso dei carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti inizieranno presto ad addestrare le forze armate dell'Ucraina all'uso degli Abrams e la Germania istituirà un centro in Polonia per riparare i carri armati. E’ quanto emerge dall’11ma riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, tenutasi a Ramstein, in Germania. La riunione è stata l’ultima di una serie di conferenze che si svolgono periodicamente dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. All'appuntamento di oggi non ci sono stati grandi annunci su nuove forniture militari al Paese invaso, ma è stato ancora una volta ribadito il sostegno a Kiev, incluso quello alla sua adesione futura all’Alleanza Atlantica. I Paesi membri della Nato, ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg al suo arrivo alla riunione, sono d'accordo sulla futura adesione ucraina. “Il futuro dell'Ucraina è nella famiglia euroatlantica e tutti gli alleati Nato sono d'accordo che l'Ucraina diventi membro dell'Alleanza", ha detto Stoltenberg, pur precisando che “il principale obiettivo adesso è assicurarci che (Kiev) prevalga". (segue) (Res)