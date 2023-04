Sudan: segretario Stato Usa Blinken, la priorità è porre fine alle sofferenze dei civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore gli annunci delle forze armate del Sudan e delle Forze di supporto rapido (Rsf) che intendono rispettare un cessate il fuoco di tre giorni per l'Eid al Fitr (festività che pone fine al mese di Ramadan per la comunità musulmana). Lo ha affermato il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, precisando che, di fronte al perdurare dei combattimenti e a un clima di sfiducia tra le due parti, “la priorità per tutti deve essere porre fine alle sofferenze dei civili”. “Ieri ho parlato con il generale (Abdel Fattah al) Burhan e il generale (Mohamed Hamdan) Hemedti, in seguito alle nostre precedenti conversazioni, e li ho esortati entrambi a impegnarsi a rispettare un cessate il fuoco durante questo periodo”, ha affermato Blinken in dichiarazioni diffuse dal dipartimento di Stato. “Ribadisco il mio invito a entrambe le parti a sospendere i combattimenti per permettere ai civili di prendersi cura di sé stessi e delle loro famiglie, per consentire un accesso umanitario senza ostacoli e per favorire la sicurezza di tutti i civili, compreso il personale diplomatico”, ha continuato Blinken, aggiungendo: “Ricordiamo a entrambe le parti belligeranti i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, compreso il loro obbligo di rispettare tutti i diritti dei civili. La comunità internazionale è pronta a sostenere un processo per porre fine a questi combattimenti e avviare un governo civile”.(Was)