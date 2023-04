Cultura: il premio Clara per gli scrittori under 18 arriva in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio letterario Clara, che da 16 anni in Francia premia i giovani scrittori con meno di 18 anni, arriverà presto in Italia. Lo ha annunciato oggi, a margine del Festival del libro di Parigi, Bernand Spitz, fondatore dell'iniziativa e membro del Medef, l'equivalente della Confindustria d'oltralpe. Spitz ha creato questo evento dopo la morte della figlia Clara, scomparsa a 13 anni per una malformazione cardiaca. Presente anche Alberto Melloni, specialista della storia delle religioni che partecipa all'organizzazione dell'iniziativa. Abbiamo previsto di "conservare tutti i racconti che vengono fatti e di regalarli all'Accademia della Crusca in formato digitale". La giuria che esaminerà i lavori sarà composta da giornalisti, scrittori e intellettuali come Stefano Montefiori, Giuliano da Empoli, Sandro Veronesi e Chiara Valerio. Il Prix Clara, già esportato in Germania lo scorso anno, verserà i proventi dei libri venduti alla ricerca nel settore della cardiologia pediatrica. (Frp)