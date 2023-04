Sudan: media, Regno Unito non ha stabilito nessuna evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha posto truppe e aerei “in attesa” in una base d'oltremare nel caso in cui questi siano necessari per trasportare il personale dell'ambasciata e i cittadini britannici fuori dal Sudan. Lo rende noto “Sky News” sulla base di proprie fonti, specificando che, sinora, non è stata richiesta alcuna missione di soccorso al ministero degli Esteri, ma sono in atto piani per ogni evenienza. Intanto, il British Council ha già evacuato il suo personale dal Paese africano teatro di tensioni.(Res)