Brasile: governo crea comitato interministeriale per lotta contro la tubercolosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forma polmonare, oltre ad essere più frequente, è la principale responsabile del mantenimento della catena di trasmissione della malattia. Nel 2017, il Brasile si è impegnato a ridurre del 90 per cento l'incidenza e del 95 per cento la mortalità entro il 2035. Nel Paese, le popolazioni considerate più vulnerabili alla malattia sono i senzatetto (che hanno un rischio 56 volte maggiore di ammalarsi di tubercolosi rispetto alla media della popolazione generale) i detenuti (con un rischio 26 volte maggiore), le persone sieropositive (con il 21 possibilità in più) e gli indigeni (con un rischio 3 volte superiore). (Brb)