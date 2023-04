Roma: Cgil, costituita oggi sezione Anpi Pietro Petrucci presso sede sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è costituita oggi, con l'elezione dei suoi componenti, Livia Astolfi, presidente, Nicola Maiolino, vicepresidente e Stefano Breccia, segretario, "una sezione dell'Anpi di Roma, presso la nostra sede di via Buonarroti 12, intitolata al partigiano Pietro Petrucci, catturato dalle Ss proprio in via Buonarroti e poi trucidato alle Fosse Ardeatine". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "La costituzione della sezione, che vanta già 120 iscritti - continua la nota - rientra nella più ampia campagna di promozione delle sezioni Anpi nelle sedi sindacali e nei luoghi di lavoro. Nella drammatica situazione che il nostro Paese e il nostro territorio vivono, tra gli strascichi di una pandemia globale e i contraccolpi di una crisi economica e sociale, esacerbata anche dal conflitto russo-ucraino - precisa il sindacato - dobbiamo rafforzare l'impegno comune per la piena attuazione della Costituzione, nata dalla Resistenza, per rimettere al centro le persone e i loro diritti, dentro e fuori i luoghi di lavoro. La sezione dell'Anpi sarà aperta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che si riconoscono nei valori dell'antifascismo e della Costituzione, a tutti coloro che si battono per la pace, la democrazia e la giustizia sociale. Come ogni anno il 25 aprile, giorno della Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, saremo al fianco dell'Anpi nelle iniziative che si svolgeranno in tutto il territorio regionale e a Roma, alle ore 10, a largo Bompiani, insieme al segretario generale della Cgil Maurizio Landini, nel tradizionale corteo che arriverà a Porta San Paolo", conclude la Cgil di Roma e del Lazio. (Com)