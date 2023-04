Armenia-Azerbaigian: non paper di Erevan smentisce la versione di Baku sui militari torturati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti armene fanno circolare un non paper relativo alla vicenda dei due militari azerbaigiani presuntamente arrestati e torturati il 13 aprile dopo il loro ingresso illegale in territorio armeno. Nel non paper si riferisce che i due militari, Agshin Gabil oglu Babirov e Huseyn Ahliman oglu Akhundov, hanno attraversato il confine dell’Armenia il 7 aprile ed erano in possesso di armi. Babirov è stato arrestato il 10 aprile, mentre Akhundov tre giorni più tardi, dopo aver assassinato una guardia di frontiera nella località di Shgharshik. Il difensore civico armeno, Anahit Manasyan, ha fatto visita a entrambi i soldati detenuti il 16 aprile, facendosi un’idea delle loro condizioni e del rispetto dei loro diritti, incluso quello alla salute. Il non paper specifica che, durante i colloqui, l’ombudsman non ha ricevuto lamentele in merito a torture o altri tipi di maltrattamento commessi dalle autorità. Il 19 aprile, anche rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno potuto fare visita ai due detenuti e hanno avuto con loro conversazioni private, durante le quali è stata data loro l’opportunità di contattare i familiari. Il non paper ricorda anche che, ad oggi, l’Azerbaigian continua a detenere illegalmente 33 prigionieri di guerra e civili armeni, di cui Baku rifiuta il rimpatrio e contro i quali vengono organizzati processi farsa. “Le reazioni frettolose e inadeguate di alcuni attori internazionali sono deludenti e mostrano una mancanza di professionalismo”, riferisce inoltre il non paper a proposito delle condanne che sono arrivate per la presunta tortura subita dai due militari. (Rum)