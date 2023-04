Perù: ex presidente Toledo si consegna ad autorità Usa per arresto ed estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù Alejandro Toledo si è consegnato alle autorità giudiziarie statunitensi per essere arrestato ed estradato a Lima, dove è atteso per un processo su un caso di presunta corruzione. Toledo, in carica dal 2001 al 2006, era atteso entro le 11 presso il palazzo di Giustizia di San José (California), ma - stando a quanto riportano i media regionali - avrebbe scelto di consegnarsi in una sede distinta per cercare di sottrarsi all'attenzione dei media. L'ex capo dello Stato è accusato di aver ricevuto tangenti d'importo superiore a 30 milioni di dollari dalla compagnia brasiliana Odebrecht in cambio della concessione di appalti per la realizzazione di autostrade. Toledo è stato arrestato dalle autorità statunitensi nel 2019 su richiesta delle autorità di Lima, e ha sempre negato ogni addebito. Da marzo 2020 è stato posto agli arresti domiciliari in considerazione della pandemia di Covid-19. Toledo torna in patria dopo ben sei anni passati negli Stati Uniti. (segue) (Brb)