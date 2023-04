Perù: ex presidente Toledo si consegna ad autorità Usa per arresto ed estradizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indagini sui presunti casi di corruzione perpetrati da Odebrecht si sono aperte in quasi tutti i Paesi dell'America Latina. Un capitolo particolarmente nutrito è stato proprio quello del Perù, Paese in cui è stata aperta una speciale sezione della procura "Lava Jato", collegata a quella protagonista delle indagini che hanno interessato centinaia di politici in Brasile. Nei fascicoli aperti dalla magistratura peruviana, oltre a Toledo, sono finiti gli ex presidenti Alan Garcia (2006-2011), morto suicida proprio il giorno in cui riceveva la notifica degli arresti, Ollanta Humala (2011-2016) e Pedro Pablo Kuzcynski (2016-2018). Tra gl altri nomi eccellenti anche quello di Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto e tre volte candidata alla presidenza. (Brb)