Brasile: consigliere presidenziale Amorim a vertice su crisi Venezuela

- Il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, rappresenterà il presidente Luiz Inacio Lula da Silva al vertice di capi di Stato e rappresentanti diplomatici di diversi Paesi, riuniti per discutere del processo di transizione democratica in Venezuela, il prossimo lunedì 24 aprile, in Colombia. Il vertice mira a "sostenere il dialogo avviato tra il governo del Venezuela e l'opposizione con l'obiettivo di rafforzare i processi di democratizzazione". Il presidente Lula non parteciperà all'incontro, perché impegnato in una visita di stato in Portogallo e Spagna. Parteciperanno i rappresentanti di Germania, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Spagna, Stati Uniti, Francia, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Uruguay, Repubblica Dominicana. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ricevere tutti i rappresentanti diplomatici e medierà gli incontri. (Brb)