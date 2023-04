Mafie: Nicolò (coordinamento iniziative antiracket), operazioni importanti in Lombardia, ma ancora poche denunce degli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, in Lombardia come anche sul territorio nazionale, le operazioni di polizia contro fenomeni di usura ed estorsione “ci sono state, anche importanti, ma a fronte delle operazioni di polizia non corrisponde la denuncia da parte degli imprenditori”, che presentano anche poche istanze per l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime. Lo ha evidenziato Mariagrazia Nicolò, prefetto dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che è intervenuta oggi in Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano per un punto sulla situazione. Il punto critico principale sottolineato da Nicolò è la discrepanza tra denunce, molte direttamente da parte delle autorità che svolgono le indagini, e del numero di istanze di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (è prevista un'elargizione nel primo caso e un prestito con mutuo a tasso zero nel secondo). “Per la mancanza di costituzione a parte offesa probabilmente quello che dobbiamo fare è cercare di rendere noto quello che lo stato ti dà. Questo è in nostro dovere, affermare la nostra credibilità”, ha affermato Nicolò, rimarcando anche la necessità di lavorare di più sul territorio per “captare quelli che sono i momenti di debolezza dell’imprenditori”. (segue) (Rem)