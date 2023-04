Ugl: Emanuele Brosco confermato segretario provincia Roma per trasporto aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari temi affrontati durante il quarto congresso Ugl territoriale di Roma, dal titolo "La difesa del lavoro nel futuro del trasporto aereo", quello relativo al piano di decarbonizzazione degli aeroporti attraverso investimenti green. Le proposte avanzate dal segretario provinciale Brosco vanno nella direzione "di reintrodurre i trasporti aziendali per i dipendenti e migliorare le condizioni di lavoro a partire dai rinnovi contrattuali di categoria e ridurre il precariato troppo spesso usato dalle aziende per risparmiare sulla manodopera". Il segretario si è più volte soffermato sulla necessità "di far rispettare in pieno alle nuove aziende che rilevano attività in aeroporto, la clausola sociale come strumento di vera tutela per i lavoratori". Inoltre, Brosco ha affrontato il problema dei parcheggi per i dipendenti "che troppo spesso, pur pagando tariffe esagerate, non riescono neppure a trovare posto per le loro auto". Per il segretario "le aziende debbono farsi carico dei costi del parcheggio e non farli gravare sui lavoratori". Infine, ha illustrato il bilancio di crescita dell'organizzazione durante i suoi quattro anni di reggenza trascorsi. Brosco ha sottolineato come con maggiore impegno e serietà, finora profuse, la segreteria "possa realizzare ulteriori risultati positivi in termini di iscritti e rendere più forte e rappresentativo il sindacato per affrontare nuove sfide che attendono l'aeroporto di Fiumicino e Ciampino di qui ai prossimi anni", ha concluso. (Rer)