Veneto: Zaia, necessarie iniziative ad hoc rivolte a persone anziane bersaglio di truffe e raggiri

- È necessario incentivare iniziative ad hoc rivolte alle persone anziane, troppo spesso bersaglio di truffe e raggiri. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in seguito all'operazione della Polizia di Conegliano che ha trovato gli oggetti di cui numerosi anziani della provincia di Treviso si erano visti privare in seguito a scippi nello scorso anno. "Sono notizie che non lasciano indifferenti – ha spiegato - specialmente se a farne le spese sono i nostri anziani, che spesso nelle loro case conservano denaro, frutto di sacrifici di una vita, o indossano oggetti con un grande valore affettivo. Un plauso agli agenti del Commissariato di Conegliano, che dopo un anno di indagini sono riusciti a rintracciare gli oggetti rubati restituendoli ai legittimi proprietari. Ancora una volta le nostre forze dell'ordine si confermano un presidio fondamentale del territorio e in difesa dei più fragili". "Parliamo di migliaia di euro introitati illegalmente e utilizzati dai giovani rapinatori per vacanze di lusso. Azioni da condannare senza se e senza ma, specialmente quando si tratta di reati come questi, contro chi non sa e non può difendersi" ha poi concluso Zaia. (Rev)