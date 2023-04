Ucraina: a maggio gli Usa inizieranno ad addestrare le forze di Kiev all'uso dei carri armati Abrams (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina continua a sollecitare gli alleati a inviare armi a lunga gittata, caccia e munizioni prima di una controffensiva attesa nei prossimi mesi. Alcuni carri armati Abrams M1A1 saranno inviati a metà maggio a Grafenwoehr, in Germania, dove circa 250 militari ucraini parteciperanno a un programma di formazione di dieci settimane assieme alle forze statunitensi. In totale Washington ne fornirà a Kiev 31. Inizialmente gli Stati Uniti avevano promesso la fornitura dei più nuovi M1A2, ma a marzo, per accelerare i tempi di consegna, hanno fatto sapere che in Ucraina arriveranno carri armati della precedente versione M1A1. L'Ucraina riceverà anche i Leopard 2 tedeschi e i Challengers britannici. Nel corso della riunione odierna, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ricordato che gli alleati hanno garantito complessivamente a Kiev 55 miliardi di dollari di assistenza militare. Il presidente russo Vladimir "Putin - ha osservato il capo del Pentagono - pensava che avrebbe facilmente rovesciato il governo democraticamente eletto a Kiev. Pensava che il mondo glielo avrebbe lasciato fare. Pensava anche che avrebbe spezzato la nostra unità. Ma si sbagliava su tutto". (Res)