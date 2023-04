Sudan: Usa, governo non sta programmando evacuazione organizzata cittadini privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense non sta programmando una evacuazione organizzata dei propri connazionali in Sudan. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, nel corso della conferenza stampa quotidiana. "I cittadini americani non devono avere aspettative sull'organizzazione di un'evacuazione da parte del governo", ha detto Patel ricordando che la situazione sul terreno è estremamente "fluida" e l'incertezza legata anche alla tenuta della tregua di 72 ore deve indurre i connazionali ad adottare tutte le prudenze del caso. (Was)