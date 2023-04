Terrorismo: Polizia, fermo di cittadino siriano sbarcato a Messina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prosieguo delle indagini, delegate dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Messina e supportate dalla locale Digos e dal Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Dcpp (Direzione centrale della polizia di prevenzione), con l'ausilio della Sezione della Polizia postale di Messina, ha quindi consentito di recuperare i files che il fermato aveva "cancellato" dal device, tra cui numerose chat e contenuti mediatici inneggianti alla jihad da cui è emersa chiaramente la sua militanza, anche con un ruolo di comando intermedio, tra i siriani combattenti per Jabhat al Nusra. In considerazione dei gravi elementi indiziari raccolti e del pericolo di fuga connesso all'imminente uscita dell'indagato dal Cpr, la Procura messinese ha emesso un provvedimento di fermo che il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha convalidato in data odierna. Si precisa che il procedimento è in ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell'interesse dell'indagato. (Rin)