Nigeria: uomini armati uccidono 5 agenti di polizia e 2 civili nel sud-est del Paese

- Cinque agenti di polizia e due civili sono stati uccisi, oggi, durante un attacco condotto da uomini armati nel sud-est della Nigeria, nello Stato di Imo. Lo ha riferito un portavoce della polizia. Fonti locali citate dal quotidiano “Premium Times” hanno dichiarato che gli agenti erano partiti da una comunità dell'area di Abor Mbaise e si erano fermati a un incrocio nell'area di Ngor Okpala per mangiare in un ristorante locale. Gli uomini armati si sono recati sul posto e hanno aperto il fuoco sugli agenti, uccidendone tre sul colpo. Due poliziotti, che inizialmente erano rimasti feriti, sono fuggiti in un negozio vicino per mettersi in salvo, ma sono stati rintracciati e uccisi. Oltre agli agenti, anche una coppia proprietaria del negozio è stata uccisa dagli aggressori.(Res)