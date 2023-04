Italia-Kosovo: Tajani incontra presidente Osmani, governo ha rilanciato presenza nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato stamani alla Farnesina la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, con la quale ha discusso delle principali questioni di collaborazione bilaterale e delle prospettive europee del Paese. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. L'incontro si inserisce nella nuova strategia di politica estera, più strutturata e di lungo termine, che il governo sta attuando nei Balcani occidentali, nel solco del tradizionale impegno italiano per la stabilità, la sicurezza e l'integrazione di tutti e sei i Paesi della regione nell'Unione europea. "Fin dalla sua istituzione, questo governo ha rilanciato l'impegno politico e la presenza dell'Italia nei Balcani occidentali, come ha dimostrato la mia prima visita a Pristina e a Belgrado con il ministro (della Difesa, Guido) Crosetto il 22 novembre scorso", ha commentato il ministro Tajani. "La Conferenza nazionale che ho voluto organizzare a Trieste a gennaio scorso ha aperto la strada per un rinnovato slancio e impegno del governo nei confronti di una regione che per noi non è solo strategica, ma che costituisce un ponte naturale verso l'Europa centrale e orientale". "Un ulteriore passaggio fondamentale è stata la conferenza ministeriale che ho ospitato a Roma il 3 aprile scorso con i miei colleghi dei sei Paesi dei Balcani occidentali. Abbiamo in programma molte altre iniziative per rafforzare la nostra partnership con loro", ha sottolineato il vicepremier, rimarcando come "l'Italia intenda continuare a favorire il proprio compito per favorire la stabilità della regione". (Res)