Polonia: Istituto italiano di cultura di Cracovia presenta “We Love Science”, arte e scienza a confronto

- È stata inaugurata presso l’Istituto italiano di cultura di Cracovia la mostra itinerante “We Love Science”, un progetto originale del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per promuovere e valorizzare il dialogo fra ricerca artistica e ricerca tecnologica, nel contesto delle celebrazioni della Giornata della ricerca italiana nel mondo, che ricorre il 15 aprile. La mostra, curata da Ludovico Pratesi e Marco Bassan, è il risultato di un progetto di interazione tra arte e scienza che ha permesso a otto artisti di confrontarsi con ricercatori e scienziati di altrettanti centri di ricerca italiani. Le opere esposte, realizzate con diverse tecniche, restituiscono l’interpretazione artistica dell’innato desiderio che ha l’uomo di sperimentare e innovare. Il ministero degli Affari esteri promuove nel mondo l’immagine di un’Italia dinamica, all’avanguardia, aperta al dialogo, per trovare soluzioni condivise a problematiche globali. È una missione che quotidianamente si sostanzia in una convinta azione di diplomazia scientifica e che trova nella nostra rete di 50 addette e addetti scientifici e spaziali presenti in 36 Paesi, i propri principali artefici. La politica estera è, infatti, un mosaico di iniziative e azioni, cui concorrono anche i protagonisti italiani della vita scientifica. I centri di ricerca coinvolti sono: Osservatorio astronomico dell’Istituto nazionale di astrofisica alle Canarie, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del Vesuvio, Elettra-Sincrotrone di Trieste, Istituto nazionale studi esperienze architettura navale di Roma, Miniera di Sos Enattos in Sardegna, Laboratori nazionali del Gran Sasso, Istituto nazionale di astrofisica di Cagliari e Agenzia spaziale italiana (sede di Matera). Protagonisti del progetto gli artisti Serena Vestrucci, Margherita Raso, Davide Stucchi, Jonathan Vivacqua, Irene Fenara, Giulio Bensasson, Antonio Della Guardia e Ruth Beraha. La mostra, visitabile a Cracovia fino al 4 maggio, sarà successivamente esposta a Varsavia, a Pristina per poi proseguire il suo tour internazionale con il sostegno della rete di ambasciate, consolati e Istituti italiani di cultura. (Vap)