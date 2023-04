Croazia: ministro Esteri, buon rapporto tra Serbia e Kosovo è nel nostro interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un buon rapporto tra Serbia e Kosovo è nell'interesse della Croazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, ospite stamane in una trasmissione radiofonica all'emittente "Hrt". Alla domanda sul futuro delle relazioni tra Belgrado e Pristina, Grlic Radman ha affermato che la Croazia è stata tra i primi a riconoscere l'indipendenza del Kosovo e che Zagabria crede che i Paesi dell'Unione europea che non hanno ancora riconosciuto l'indipendenza del Kosovo "debbano farlo". "Un buon rapporto tra Serbia e Kosovo è nell'interesse della Croazia", ha sottolineato il ministro. Il capo della diplomazia di Zagabria ha quindi accolto con favore l'elezione del nuovo presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, affermando che le sue azioni "saranno la prova della sua autentica direzione europeista". "Ciò che interessa di più alla Croazia è il rapporto con la minoranza croata nel Paese", ha precisato. Per quanto riguarda la situazione in Bosnia Erzegovina, Grlic Radman ha dichiarato che la prima visita di Elmedin Konakovic, omologo bosniaco, in Croazia è stata "positiva". "La Croazia ha raggiunto tutti i suoi obiettivi di politica estera. Resta la sicurezza dei Balcani occidentali, e soprattutto della Bosnia Erzegovina, che ha bisogno di qualcuno che la aiuti", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che i croati in Bosnia Erzegovina "devono aver garantita una partecipazione politica pari agli altri perché sono un popolo costituente". (Seb)