Serbia: Vucic, elezioni in Kosovo saranno un "giorno terribile per la democrazia"

- Le elezioni locali nei quattro comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo previste per domenica prossima "rappresentano un giorno terribile per la democrazia e una vergogna per l'Europa". Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in un'intervista all'emittente "Prva". "Una vergogna per tutti, per i Paesi del Quintetto (Usa, Regno unito, Francia, Italia e Germania) e per tutti quei bugiardi. Questa è la cosa più disgustosa e corrotta che potevano fare", ha affermato. Come sottolineato dal presidente serbo, "saranno le elezioni più vergognose che si terranno sul suolo europeo". Vucic ha spiegato che i serbi non hanno propri candidati nei quattro comuni e che gli elettori albanesi iscritti nelle liste elettorali rappresentano una percentuale "del 2-4 per cento". Il capo dello Stato ha quindi invitato i serbi del nord del Kosovo alla calma durante la tornata elettorale e ha sottolineato che farà del suo meglio "per preservare la pace". Vucic infine ha annunciato che alla sessione del partito progressista serbo (Sns) del 27 maggio, di cui è a capo, si dimetterà dal suo incarico.(Seb)