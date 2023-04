Lombardia: Fontana, riforma Province fattibile già ora, ma competenza è del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino delle Province “è una riforma che potrebbe andare anche per conto proprio. Può essere già pronta adesso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti a margine di un evento Della design week alla pinacoteca ambrosiana rispondendo a chi gli ha chiesto se ritenga che le province dovrebbero essere ripristinate dopo l’incontro avuto ieri con i presidenti delle province a Palazzo Lombardia. “Bisogna chiedere al governo - ha aggiunto - Noi siamo favorevoli affinché si torni all’elezione diretta e si torni a un finanziamento maggiore, tornino più competenze. Ma sono tutte scelte che possono essere fatte soltanto a livello nazionale. Noi possiamo solo sostenerle come abbiamo fatto fino a oggi, oltre non possiamo andare”. (Rem)