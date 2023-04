Expo 2030: cinque giorni per convincere gli ispettori, sette anni per rivoluzionare Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia per la candidatura di Roma ha investito circa 25 milioni di euro. L’impatto economico del progetto sulla città, in caso di vittoria, sarà di 50,6 miliardi. Gli investimenti stimati ammontano a 5,8 miliardi ed è prevista la creazione di 11 mila nuove imprese e di 300 mila posti di lavoro nei prossimi sette anni. Da non sottovalutare, inoltre, la capacità di attrarre investimenti privati ulteriori. “Expo significa che per sette anni accendiamo un faro sulla città, che ci consente di intercettare gli investimenti privati che girano per il mondo. Ci sono due trilioni di euro di investimenti privati nel mondo in cerca di opportunità: credo che se intercettassimo il dieci per cento di questi investimenti potremmo trasformare la città”, ha spiegato Giuseppe Scognamiglio, direttore del Comitato promotore. (segue) (Rer)