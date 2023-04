Yemen: ministro Esteri, presto riprenderanno incontri tra sauditi e Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegati dell’Arabia Saudita e delle milizie di ribelli sciiti Houthi dello Yemen riprenderanno i loro incontri dopo la ricorrenza dell’Eid al Fitr, festa con cui i musulmani celebrano la fine del mese sacro del Ramadan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, in dichiarazioni all’agenzia di stampa turca “Anadolu”, precisando che sono in corso colloqui anche tra il Consiglio presidenziale yemenita e la coalizione internazionale a guida saudita sulle idee da proporre durante gli incontri. “La questione di una tabella di marcia per riprendere il processo politico in Yemen non è qualcosa di nuovo", ha aggiunto il titolare della diplomazia yemenita. "Nel marzo 2021, il Regno dell'Arabia Saudita ha annunciato un'iniziativa per porre fine alla guerra. L'inviato delle Nazioni Unite ha poi presentato una proposta in più fasi, iniziata con la dichiarazione di una tregua umanitaria il 2 aprile 2022”, ha continuato il ministro, ricordando come il cessate il fuoco, durato sei mesi, non è stato più rinnovato dall’ottobre 2022. "Questo ha reso necessario l'intervento dei fratelli nel Regno dell'Arabia Saudita che hanno intrapreso contatti con le milizie Houthi attraverso il Sultanato dell'Oman; poi questi contatti si sono trasformati in colloqui diretti tra il Regno e gli Houthi, portando a incontri a Sana’a tra l'ambasciatore saudita in Yemen, Muhammad al Jaber, e i leader Houthi dall'8 al 13 aprile 2023”, ha raccontato il ministro yemenita, specificando che durante questi recenti incontri le parti hanno discusso delle questioni umanitarie incluse nella proposta dell'inviato delle Nazioni Unite, l'aumento del numero di voli internazionali dall'aeroporto di Sana'a, e l'esclusione del porto occidentale di Hodeidah (ovest) dalle procedure regolamentari per l'importazione di derivati del petrolio applicate nei restanti porti yemeniti. "Questi incontri continueranno", ha ribadito il ministro. (segue) (Res)