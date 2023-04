Sicurezza: Piantedosi, rischi da immigrazione senza controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È rassicurante che la professionalità e la competenza degli operatori della Polizia di Stato si siano confermate anche in occasione dell’arresto, in un cpr siciliano, di un giovane siriano indiziato di appartenere ad una pericolosa organizzazione terroristica internazionale”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Questa operazione - ha aggiunto - conferma la capacità di svolgere una capillare attività di controllo anche in un momento di particolare pressione migratoria sulle nostre coste. Questo episodio dovrebbe indurre ad una maggiore riflessione da parte di chi sottovaluta gli effetti di una immigrazione che si vorrebbe senza controlli e le sue ripercussioni in termini di sicurezza”. (Com)