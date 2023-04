Difesa: Aeronautica, doppio intervento salvavita per due piccolissime pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo intervento è stato effettuato a favore di una piccola paziente di sei mesi di vita che necessitava di un trasporto sanitario d'urgenza dall'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G.Rodolico -San Marco" all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. La piccola ha viaggiato all'interno di una culla termica ed è stata accompagnata dalla mamma e da un equipe medica. La richiesta di trasporto sanitario d'urgenza è pervenuta dalla Prefettura di Catania.Entrambe le richieste sono state gestite e coordinate dalla sala situazioni di Vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31mo Stormo di Ciampino, del 14mo Stormo di Pratica di Mare e della 46ma Brigata aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15mo Stormo di Cervia. (Com)