Medio Oriente: Israele demolirà le case di due attentatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando centrale delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha firmato oggi un provvedimento che autorizza la demolizione di due abitazioni appartenenti ad altrettanti attentatori. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". In particolare, i militari demoliranno la casa dell'autore dell'attentato commesso a Dizengoff Street, nel centro di Tel Aviv, identificato in Mutaz Salah al Khawaja, un palestinese della località di Ni’lin, in Cisgiordania, che ha provocato tre feriti lo scorso 9 marzo, e dopo è stato neutralizzato. Inoltre, sarà demolita la casa del palestinese che ha ucciso un militare israeliano, Ido Baroukh, nei pressi dell’insediamento ebraico di Shavei Shomron, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania, l'11 ottobre 2022.(Res)