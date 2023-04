Spagna: ex premier Aznar, accordo militare tra Usa e Marocco dimostra che Paese ha meno influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex presidente del governo spagnolo, José María Aznar, l'accordo militare tra Stati Uniti e Marocco dimostra che la Spagna "ha meno influenza" nel Paese nordamericano e sta perdendo "possibilità". A questo proposito, Aznar ha alluso all'accordo in virtù del quale Washington vende al Marocco 18 sistemi lanciamissili Himars e 112 missili terra-terra più potenti di quelli forniti a Kiev, secondo quanto riferito oggi dal quotidiano "El Mundo". A questo proposito, l'ex leader popolare ha evidenziato che la Spagna ha anche "meno influenza nell'Unione Europea in America Latina". Aznar ha lanciato queste critiche dopo che è stato confermato il viaggio del presidente del governo, Pedro Sanchez a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca il 12 maggio, inizio ufficiale della campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali del 28 maggio. (Spm)