Governo: fonti Mit, Salvini determinato a recuperare ritardi passato

23 luglio 2021

- Dal Pnrr alla crisi idrica, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è determinato a recuperare i ritardi del passato e a dare impulso a tutte le attività necessarie per accelerare i lavori e sbloccare i cantieri. E' quanto segnalano fonti del Mit. Una filosofia apprezzata anche da tanti amministratori locali, sintetizzata dall’espressione "logica del fare" con cui il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha definito l’attività di Salvini e concretizzata - per esempio - dal sottoattraversamento per l’Alta velocità ferroviaria a Firenze: dopo anni, i lavori partiranno a maggio. Si tratta - concludono le fonti - di un intervento prezioso e non più rimandabile, come testimoniato dall’incidente ferroviario dell’altro giorno. (Rin)