Trasporti: Rfi, al via nuova fase lavori per fermata Pigneto, modifiche a circolazione ferroviaria

- Al via nuova fase delle attività propedeutiche per la realizzazione della fermata di Pigneto. Per questa ragione, nelle domeniche del 23 aprile, 28 maggio e 18 giugno, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi sulla linea tra Roma Tiburtina e Roma Tuscolana. Per consentire la piena operatività dei cantieri - che richiederanno l’interruzione della circolazione ferroviaria per circa 24 ore - i treni della FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto) e quelli della FL3 (Roma – Viterbo) subiranno modifiche. Lo comunica, in una nota, la Rete ferroviaria italiana (Rfi). Per quanto riguarda la FL1 - spiega la nota - i passeggeri provenienti da Orte/Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto verranno invitati a scendere nella stazione di Roma Tiburtina e ad utilizzare la linea B della Metropolitana per raggiungere la stazione di Roma Ostiense (Piramide) dove proseguiranno il viaggio in treno. Così come nella direzione contraria, i viaggiatori utilizzeranno la Metropolitana da Roma Ostiense (Piramide) a Roma Tiburtina per poi continuare in treno. (segue) (Com)