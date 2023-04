Trasporti: Rfi, al via nuova fase lavori per fermata Pigneto, modifiche a circolazione ferroviaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo - prosegue la nota - i treni saranno limitati a Roma Ostiense. I treni regionali della FL5 Roma-Pisa effettueranno fermate straordinarie a Roma Tuscolana e, in alcuni casi, subiranno variazioni di orario. I viaggiatori potranno usufruire del servizio sostituivo e accedere gratuitamente alla metro esibendo il titolo di viaggio ferroviario valido per la tratta interrotta. Nelle ore in cui il servizio della metropolitana è sospeso, i collegamenti saranno garantiti con bus che fermeranno nei piazzali di stazione o in punti opportunamente segnalati. Maggiori informazioni sul programma di circolazione dei treni sono disponibili sui canali di vendita dell’Impresa Ferroviaria. L’investimento complessivo previsto per questi lavori - conclude la nota - è pari a 7,5 milioni di euro. (Com)