Costa Rica: Banca centrale taglia tasso di sconto cento punti base, 7,50 per cento

- La Banca Centrale della Costa Rica (Bccr) ha tagliato di cento punti base il tasso di sconto portandolo al 7,5 per cento. La decisione, che riflette una tendenza al ribasso dell'inflazione, segue il taglio di 50 punti operato a metà marzo, confermando la Costa Rica come Paese dell'America Latina pioniere nell'adottare politiche monetarie "meno restrittive". La giunta direttiva della Bccr ritiene che i prezzi, in calo da settembre, possano continuare a scendere, seppur gradualmente, anche nei prossimi mesi. La Costa Rica ha chiuso il 2022 con una inflazione del 7,88 per cento su anno, la cifra più alta dell'ultimo decennio e superiore al 3,30 per cento del 2021. (segue) (Mec)