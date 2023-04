Costa Rica: Banca centrale taglia tasso di sconto cento punti base, 7,50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, l'inflazione è però cresciuta del 4,42 per cento su anno e dello 0,23 per cento su mese. Si tratta di un robusto calo rispetto al 5,58 per cento registrato a febbraio, e del settimo mese consecutivo in cui la. corsa dei prezzi cresce a un ritmo inferiore. Il prezzo dei 289 beni e servizi compresi nel paniere censito dall'Inec, il 46 per cento è risultato in calo, contro il 41 per cento che ha fatto registrare aumenti e un 13 per cento senza variazioni. I maggiori cali di prezzo si registrano nelle benzine, nei pomodori e nei pacchetti turistici. In crescita la telefonia mobile, gli affitti e l'educazione secondaria. (Mec)