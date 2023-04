Roma: sindacato Cse Flpl "rischio riduzione vigili in strada" Fd'I "ipotesi folle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte degli agenti della polizia locale di Roma potrebbe essere impiegata per notificare multe e altri atti e questo comporterebbe una diminuzione del personale in strada. È l'allarme lanciato dal coordinatore di Roma e Lazio del sindacato "Funzioni locali e polizie locali Cse Flpl", Alessandro Marchetti. In una lettera, spedita al collegio di presidenza di Roma Capitale, Marchetti spiega che "dal 15 aprile, la notifica degli atti con spedizione delle raccomandate per i destinatari risultati assenti sarà onere dei singoli gruppi” e che questo "avrà un impatto operativo dirompente su di un corpo già a corto di risorse umane”. Questo perché “se prima di questo lavoro si occupava un ufficio centrale con le sue risorse di personale formate e assegnate solo a questo incarico, ora, delegare gruppi già allo stremo di loro, appare quasi un colpo di grazia. Ogni gruppo municipale – afferma Marchetti - dovrebbe avere sette diversi uffici che lavorano i loro atti e verbali da mandare in notifica. Vuol dire trovare personale, pensiamo togliendolo dalla strada, per circa 120 uffici”. (segue) (Rer)