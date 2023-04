Roma: sindacato Cse Flpl "rischio riduzione vigili in strada" Fd'I "ipotesi folle" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme è stato raccolto dal presidente della commissione capitolina Trasparenza, Federico Rocca di Fratelli d'Italia, che ha espresso preoccupazione: "Roma Capitale lamenta da anni la carenza degli agenti della polizia locale da destinare ai servizi a loro attribuiti, ma nel frattempo vuole impiegare gli agenti come se fossero dei postini per notificare avvisi e sanzioni ai cittadini. Una scelta che riteniamo folle. È del tutto inutile alla città, infatti, che gli agenti del corpo della polizia locale di Roma Capitale svolgano questo servizio, anzi sollecito ancora una volta l'amministrazione a mettere in campo tutte le iniziative utili a far operare al meglio i nostri agenti affinché la città sia più presidiata vigilata e soprattutto affinché possano svolgere i compiti a loro assegnati. Mi auguro, quindi, in un immediato ripensamento su un provvedimento del tutto inspiegabile". (Rer)