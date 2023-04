Sudan: Casa Bianca, ancora nessuna decisione su evacuazione personale diplomatico Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata presa alcuna decisione di evacuare il personale diplomatico statunitense dal Sudan, ma gli Usa si stanno preparando a tale eventualità se si renderà necessario. Lo ha affermato il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, aggiungendo che tutti i cittadini statunitensi in Sudan devono "prendere le proprie precauzioni per stare al sicuro" mentre la violenza scuote il Paese. Parlando nel corso di un briefing con la stampa, Kirby ha quindi confermato che il presidente Joe Biden ha approvato un piano all'inizio di questa settimana per spostare le forze statunitensi nel vicino Gibuti nel caso fossero necessarie per aiutare a evacuare i diplomatici statunitensi. “Stiamo semplicemente pre-posizionando alcune funzionalità aggiuntive nelle vicinanze nel caso in cui fossero necessarie. Ma voglio sottolineare ancora una volta che non c'è stata alcuna decisione di procedere con qualsiasi tipo di evacuazione in questo momento", ha aggiunto Kirby. (Was)