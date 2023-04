25 aprile: Bonessio (Ev), in piazza contro tutti i fascismi e per la difesa della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, "sarò in piazza a Roma in Largo B. Bompiani per partecipare alla manifestazione indetta dall'Anpi per rendere omaggio e ricordare il sacrificio di chi ha lottato contro il regime per l'affermazione della libertà. Aderisco con convinzione all'iniziativa, onorato di poter celebrare il giorno che sancì la liberazione dall'occupazione nazifascista e l'inizio del percorso verso la democrazia". Così in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista Ferdinando Bonessio. "Saremo uniti - aggiunge - come Alleanza e coordinamento verdi-sinistra dietro un unico striscione dal messaggio chiaro e inequivocabile: onore ai Gap, ora e sempre resistenza. Oggi più che mai - sottolinea - c'è bisogno di ricordare e difendere gli ideali irrinunciabili sanciti dalla nostra Costituzione, nella consapevolezza di quanto siano costati in termini di sacrifici e di vite umane, e contro ogni tentativo di revisionismo storico. Per questo insieme a tanti cittadini, rappresentanti delle forze politiche e delle organizzazioni sociali e sindacali il 25 aprile sarà importante manifestare, compatti, contro tutti i fascismi", conclude Bonessio.(Com)