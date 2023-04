Camera: 26 aprile audizione Garante dati personali su reti sociali telematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mercoledì 26 aprile, alle ore 13, la commissione Cultura della Camera svolge l'audizione del presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione sulle iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche. L'appuntamento – rende noto l'ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv.