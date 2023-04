Iran-Qatar: telefonata tra ministri Esteri, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi in Ucraina sono state tra le questioni discusse durante un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, e l’omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, aggiungendo che le parti si sono scambiate gli auguri per la ricorrenza dell’Eid al Fitr, festività che conclude il mese del Ramadan. I due ministri hanno poi rivolto l’attenzione allo sviluppo delle relazioni tra i propri Paesi e ad alcuni fascicoli regionali e internazionali di mutuo interesse, oltre che ai negoziati per annullare le “sanzioni atroci” contro Teheran. Nel mese di gennaio scorso, il ministro degli Esteri qatariota si era recato oggi in Iran per trasmettere alcuni messaggi delle parti coinvolte nei negoziati per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano. "Il Qatar esorta tutte le parti a tornare all'accordo", aveva affermato il responsabile della diplomazia di Doha in una conferenza stampa congiunta con l’omologo iraniano. Rispondendo a una domanda sulla probabilità che il Qatar ospiti il dialogo Iran-Usa, Al Thani aveva dichiarato: "Cerchiamo il più possibile di eliminare le preoccupazioni tra le parti dell'accordo. Il Qatar cerca stabilità nella regione e il raggiungimento di un accordo nucleare perché è un fattore importante per la stabilità nella regione. Stiamo cercando di risolvere i malintesi in modo che possano essere fatti i preparativi per raggiungere un accordo". (Res)