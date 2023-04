Ugl: Emanuele Brosco confermato segretario provincia Roma per trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto congresso Ugl della federazione territoriale di Roma ha confermato Emanuele Brosco segretario provinciale per il trasporto aereo della Ugl per i prossimi quattro anni. "Il nostro impegno sarà a tutela dei lavoratori. Nel settore del trasporto aereo bisogna sempre tutelare i lavoratori al meglio. La transizione energetica deve aiutare il lavoratore a svolgere il proprio lavoro sia in ambito aeroportuale ma anche fuori, perché ci sono 40 mila lavoratori che vengono sul posto di lavoro con la propria macchina e questo comporta dei costi di carburante e di parcheggi", ha dichiarato Brosco. (Rer)