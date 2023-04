Natalità: Bonetti (Azione-Iv), governo attui family act e dica sì a commissione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Se il governo vuole dare al tema natalità una risposta efficace ha una cosa da fare: “prendere il Family act, metterci le risorse e attuarlo". Lo ha detto la deputata del gruppo Azione-Italia Viva Elena Bonetti a Sky Tg24 economia. "Quella riforma nella scorsa legislatura è stata votata da tutti i partiti, è una legge costruita in modo trasversale. Noi – ha ricordato l'ex ministra – con il governo Draghi abbiamo messo 20 miliardi di euro all'anno per attuare l'assegno unico per i figli, 4,6 miliardi di euro per gli asili nido. Il Family Act è una legge già in vigore, che affronta tutti gli aspetti: quello economico, il lavoro femminile, i servizi educativi e l'emancipazione dei giovani. Manca solo che il governo la rende esecutiva". "Abbiamo depositato – ha aggiunto Bonetti – la proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare per affrontare la questione demografica in tutti i suoi aspetti e definire una strategia integrata di intervento. Ci auguriamo che la maggioranza possa cogliere la nostra proposta". (Rin)