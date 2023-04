Bankitalia: nel 2022 titoli debito complessi detenuti da famiglie per 50 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2022 l’ammontare di titoli di debito complessi detenuti direttamente dalle famiglie era pari a circa 50 miliardi, in crescita di 11 miliardi rispetto a un anno prima. È quanto emerge da una nota della Banca d’Italia. Alla fine del 2022 in Italia erano in circolazione titoli di debito per un valore pari a circa 2.440 miliardi, di cui il 12 per cento (303 miliardi) era rappresentato da strumenti che possono essere considerati complessi. Tra questi strumenti i più comuni erano le cartolarizzazioni (che rappresentavano il 38 per cento del totale dei titoli complessi, 115 miliardi), le obbligazioni subordinate (29 per cento, 87 miliardi) e i certificates (17 per cento, 52 miliardi). Nel 2022 si è osservata una contrazione delle obbligazioni strutturate e una crescita sia dei certificates sia delle obbligazioni subordinate additional tier 1 (AT1, note anche come contingent convertibles, CoCos). In base alla dinamica dei volumi in circolazione, le cartolarizzazioni, le obbligazioni subordinate AT1 (8 per cento del totale dei titoli complessi, 25 miliardi) e i certificates si possono considerare al momento come potenzialmente rischiosi per la stabilità finanziaria. I valori delle cartolarizzazioni si collocano su livelli inferiori ai massimi raggiunti in passato. Il volume di certificates in circolazione in Italia è aumentato significativamente nel 2022, e le famiglie ne detengono la maggior parte (il 70 per cento circa). Il valore di questi strumenti può subire ampie variazioni. La Banca d’Italia continuerà quindi a prestare particolare attenzione all’evoluzione di questo mercato. I volumi delle obbligazioni AT1 non appaiono elevati in termini assoluti e la loro scarsa presenza tra le attività detenute dalle banche esclude possibili rischi di contagio legati a eventuali perdite di valore di questi strumenti. Tuttavia, questi titoli possono essere convertiti in azioni oppure svalutati (anche integralmente) in situazioni di crisi dell’emittente. (segue) (Rin)