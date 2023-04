Bankitalia: nel 2022 titoli debito complessi detenuti da famiglie per 50 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di queste caratteristiche essi possono subire forti oscillazioni di prezzo. Nel complesso, i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dagli strumenti analizzati si possono considerare contenuti. Ciò non toglie che i detentori di certificates e di obbligazioni AT1 siano esposti al rischio di perdite significative al verificarsi di uno scenario sfavorevole. Alla fine del 2022 l’ammontare di titoli di debito complessi detenuti direttamente dalle famiglie era pari a circa 50 miliardi, in crescita di 11 miliardi rispetto a un anno prima. Essi rappresentavano circa il 18 per cento del totale dei titoli di debito detenuti dalle famiglie e l’1 per cento della loro ricchezza finanziaria a settembre 2022. L’aumento è riconducibile ai certificates (cresciuti di circa 11 miliardi, a 37), che sono, insieme a obbligazioni subordinate e strutturate, i titoli complessi più diffusi tra le famiglie (tavola 1). Circa il 5 per cento degli strumenti derivati con controparti italiane si può considerare complesso. Tra questi prevalgono i credit default swaps, mentre sono poco diffusi gli altri tipi di derivati complessi. Alla fine del 2022 il valore nozionale totale dei derivati complessi (pari alla somma di posizioni lunghe e corte) era pari a circa 424 miliardi, un livello simile a quello osservato un anno prima. L’ammontare storicamente contenuto dei derivati attualmente in circolazione in Italia fa ritenere che al momento non ci siano significativi rischi per la stabilità finanziaria connessi con questi strumenti. (Rin)