Torino: gli appuntamenti di domani

- PiemonteOre 10, Ghemme (NO), Ricetto, piazza Castello, gli assessori all'Agricoltura e all’Ambiente presenziano all’inaugurazione della 53a Mostra mercato del vino Ghemme docgOre 11, Neviglie (CN), il vicepresidente partecipa all’inaugurazione della Tartufaia didatticaOre 17, Cocconato (AT), il vicepresidente partecipa al convegno “Vino e Salute, un binomio possibile? Istruzioni per l'uso”TorinoOre 11:30, Distretto Barolo, Via Cottolengo 22: il Sindaco e gli assessori Purchia e Rosatelli sono presenti all'inaugurazione del Giardino 22 recentemente riqualificatoOre 14:30, Musei Reali: in occasione della Giornata per la Terra (EarthDay), l'assessora Foglietta parteciperà al talk "Costruire una società sostenibile e responsabile"(Rpi)