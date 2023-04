Economia: Banca di sviluppo Brics emette primo green bond in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova banca di Sviluppo Brics, gruppo che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ha emesso per la prima volta obbligazioni in dollari. In una nota pubblicata dall'istituto del blocco, con sede a Shangai, si precisa che il titolo emesso è un'obbligazione verde a tre anni del valore di 1,25 miliardi di dollari. Un'emissione, si legge, che conferma la volontà positiva della banca di promuovere lo sviluppo sostenibile del mercato dei capitali. Secondo il piano, i fondi raccolti da questo bond forniranno supporto finanziario o rifinanziamento per progetti verdi ammissibili. Il vicepresidente e direttore finanziario dei Ndb, Leslie Maasdorp, ha affermato che la banca ha riservato una serie di progetti sostenibili in tutti i paesi membri e che la banca continuerà a fare investimenti verdi ed in altre aree. La strategia generale della Ndb prevede per il periodo 2022-2026 che il 40% dei fondi venga utilizzato per rallentare il processo del cambiamento climatico. (Res)