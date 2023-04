Sudan: esercito accetta l'offerta di tre giorni di tregua per la festa di fine Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito sudanese ha reso noto di aver accettato una tregua di tre giorni per consentire alla popolazione di poter celebrare lo Eid el-Fitr, la festa musulmana con cui si chiude il Ramadan. "Le Forze armate sperano che i ribelli rispettino la tregua e non effettuino azioni militari che possano infrangerla", si legge in una nota dell'esercito. I paramilitari delle Forze rapide di supporto (Rsf) avevano in mattinata annunciato la disponibilità a concedere 72 ore di tregua. (Res)