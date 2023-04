Expo 2030: cinque giorni per convincere gli ispettori, sette anni per rivoluzionare Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque giorni per convincere gli ispettori del Bureau international des exposition (Bie) che Roma è la città giusta per l’Expo 2030, sette anni di investimenti per rivoluzionare le infrastrutture qualora la Capitale si aggiudicasse la competizione internazionale. A novembre i 171 Paesi del Bie diranno l’ultima parola sulle città in gara: Roma compete con Riad (Arabia Saudita) e Busan (Corea del sud). È candidata anche Odessa ma lo scenario di guerra in Ucraina lascia immaginare che non sia possibile neanche l’ispezione di questi mesi. Nella cinque giorni romana la delegazione del Bie ha incontrato le principali istituzioni di governo, nazionale e locale: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, ai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dei Trasporti, Matteo Salvini, della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. E ovviamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Ciascun confronto, con il supporto costante del Comitato promotore Roma Expo 2030 presieduto da Giampiero Massolo, è stata l’occasione per rassicurare la delegazione sulla tenuta del progetto romano e sul coinvolgimento dell’intero sistema Paese: dalle imprese ai sindacati. (segue) (Rer)