Sudan: Borrell a ministro Esteri britannico, necessaria immediata cessazione ostilità

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato con il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, sulla situazione in Sudan. Lo ha reso noto lo stesso Alto rappresentante Ue tramite un messaggio su Twitter. "Ho parlato con James Cleverly sulla situazione in Sudan. È necessaria l'immediata cessazione delle ostilità, proteggere i civili e il personale straniero sul campo e raddoppiare gli sforzi per la nostra cooperazione coordinata", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)