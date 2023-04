Roma: l'ex sindaco Alemanno "Cultura ferma con Gualtieri", Pd "affermazioni ridicole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dell'ex sindaco Gianni Alemanno sull'operato dell'attuale amministrazione "le troviamo ridicole e banali". Lo affermano in una nota i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio commentando quanto sostenuto da Alemanno in un'intervista al quotidiano web "L'identità" al quale ha detto: "Pur essendo sporca e malridotta, Roma con Rutelli e Veltroni era ancora capitale della cultura. Adesso, invece, è tutto fermo. Sui rifiuti, da parte di Gualtieri, solo belle parole. Adesso intervengano governo e Regioni. Altrimenti rischiamo di perdere Expo e Giubileo". I consiglieri del Pd quindi replicano: "Vogliamo ricordare all'ex primo cittadino che ha lasciato Roma in condizioni disastrose con una gestione fallimentare che ha portato solo disagi e degrado. Noi abbiamo finalmente presentato un piano rifiuti serio con la politica di discariche zero. E sull'organizzazione dei grandi eventi i fatti parlano da soli. Per il Giubileo 2025 abbiamo davanti due anni intensi di lavoro, stiamo già portando avanti grandi opere, riqualificando e abbellendo la città. Per l'Expo abbiamo presentato invece un progetto validissimo, il migliore rispetto alle altre città competitor. Siamo convinti di poter vincere queste grandi e imperdibili sfide, in grado di attrarre nuovi investimenti, stimolare il mercato del lavoro e promuovere progetti di rigenerazione urbana. Lavoriamo senza sosta per rimediare alle cattive gestioni di chi ci ha preceduto lasciando una città rassegnata e allo sbando". (Rer)